Из-за холодов ли? Энергопотребление в России выросло почти на 5%

|
Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Из-за холодов энергопотребление в России выросло почти на 5%

Из-за холодов ли? Энергопотребление в России выросло почти на 5%

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Поему россияне перестали экономить?

В России с начала года увеличивается энергопотребление. Об этом заявил на полях выставки-форума «Россия» Федор Опадчий — глава «Системного оператора» Единой энергетической системы во время Дня энергетики на полях выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что причиной роста почти на 5% стали сильные холода, которые пришли в Россию.

«Рост — 4,9% <…>. Пока мы видим на фоне холодов такой большой рост накопительным итогом по сегодняшний день», — заявил чиновник.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Ее посетители могут узнать о главных достижениях в области экономики, а также посетить экспозиции, подготовленные 89 регионами РФ.

Бастрыкин приказал проверить факты отсутствия отопления в Московской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Египте несколько дней назад началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Первую в стране атомную электростанцию построят российские специалисты. АЭС будет снабжать дешевым электричеством два крупнейших города Египта — Каир и Александрию.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
В Татарстане полиция заинтересовалась сообщениями о драке с участием бойца СВО
15:19
«Признак плохого врача»: в каких случаях прием аспирина смертельно опасен
15:05
Из-за холодов ли? Энергопотребление в России выросло почти на 5%
14:51
Путин и Лукашенко проведут заседание госсовета Союзного государства в Петербурге
14:37
«Я тоже так хочу!» — психотерапевт объяснила, как справиться с завистью
14:31
Дарья Трепова* останется в СИЗО до нового суда

Сейчас читают

Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
«Может все»: Яна Чурикова о героизме русских женщин
Церемония на Пискаревском кладбище в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса