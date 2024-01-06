Бастрыкин приказал проверить факты отсутствия отопления в Московской области

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отреагировал на появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о том, что в Московской области не все жители обеспечены отоплением. Председатель СК поручил провести проверки по всем выявленным случаям отключения отопления в зимний период. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

СК сообщает, что чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах.

«Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования», — говорится в сообщении ведомства.

Поручение о проверке передано руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову. Ситуация в сфере ЖКХ находится на непосредственном контроле центрального аппарата.

Проверки проводятся также в городском округе Чехов, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Московской области начала проверку после проблем с подачей тепла в жилые дома региона.