Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Политики призвали не забывать, какую цену заплатил Советский Союз.

Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии

Фото: © РИА Новости / Б.Фишман

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Немецкая партия «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» начала первое партийное собрание с благодарности Красной армии. Слова писательницы и журналистки Даниэлы Дан появились на сайте организации.

Она напомнила, что СССР принес в жертву 13 миллионов жизней бойцов, чтобы одержать победу над режимом национал-социалистов. Дан уверена, что им стоит быть благодарными за это, несмотря ни на какие политические процессы. Вместе с тем женщина раскритиковала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей освобождение Аушвица достижением союзных войск.

«Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. <…> И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы», — подчеркнула политик.

В Германии заявили о неготовности к столкновению с Россией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гемания не намерена снимать с себя ответственность за преступления немецкий войск. ФРГ поддерживает строительство больницы, где проходят лечение жители блокадного Ленинграда.

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Съезд партии Вагенкнехт в Германии начался с благодарности Красной армии

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