МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда

|
Алексей Панков
Алексей Панков 46 0

Что делает европейская страна для заглаживания вины за прошлое?

МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда

Фото: Федотов Павел / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Германия не намерена снимать с себя ответственность за преступления немецкий войск во время блокады Ленинграда. Такое заявление министерство иностранных дел ФРГ опубликовало на собственном сайте.

В документе отмечается, что страна намерена сохранить память о военных преступлениях. ФРГ готова загладить свою вину перед жителями России.

«В знак примирения и памяти федеральное правительство финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге. В ней проходят лечение многие жертвы блокады», — отметили в заявлении.

Также Германия организовывала встречу жителей города, переживших блокаду, с молодежью. По их мнению, память об этом ужасном событии должна передаваться сквозь поколения. Город и его жители страдали от голода, холода и других ужасов в течение 872 дней.

Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда прогремел традиционный полуденный выстрел из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Залп дал ветеран войны Зиновий Меркин — однополчанин отца президента России Владимира Путина.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Владимир Путин выступает на концерте «Газпром Арена»: прямая трансляция
18:28
«Спасибо всем»: Соболенко не верила во вторую подряд победу на Australian Open
18:12
Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне
17:56
МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда
17:51
Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире
17:40
Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет

Сейчас читают

«Я тоже так хочу!» — психотерапевт объяснила, как справиться с завистью
Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
«Оттуда мне передал»: актриса Изабель Эйдлен об общении с умершим дедушкой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса