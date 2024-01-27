В Германии заявили о неготовности к столкновению с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Глава МО ФРГ Писториус: Германия не готова защищать себя при столкновении с РФ

В Германии заявили о неготовности к столкновению с Россией

Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / ТАСС

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Немецкий министр обороны твердо уверен в назревающем конфликте.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. Его слова приводит издание The Telegraph.

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», — сказал он.

По словам министра, Германии пора перестать испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в регионе будет царить мир. Роль бундесвера изменилась, равно как и вызовы безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО. При этом Писториус призвал подготовиться к противостоянию, поскольку «угрозы исходят от России» и других действующих лиц.

В последнее время канцлер Германии Олаф Шольц стал часто заявлять о недостаточном уровне военной помощи, которую Евросоюз предоставляет Украине. А если США перестанут поддерживать Незалежную, то будут обнажены политические линии разлома в ЕС.

До этого сенатор Алексей Пушков назвал попытки Германии запугать Россию заявлениями о войне вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла версию немецких журналистов о начале открытого противостояния двух стран. Газета Bild недавно опубликовала на первой полосе нового выпуска обзорную статью, в которой со ссылкой на секретный документ сообщила, что Германия готовится принять активное участие в военном столкновении НАТО и России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией.

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