Сокамерницей Блиновской в СИЗО может стать обвиняемая в торговле детьми

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Пока блогер временно находится в 20-местной карантинной камере.

Сокамерницей Блиновской в СИЗО может стать обвиняемая в торговле детьми

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Соседкой блогера Елены Блиновской по камере СИЗО может стать обвиняемая в торговле детьми женщина. Об этом сообщило издание KP.RU.

В настоящее время «королева марафонов» временно находится в 20-местной карантинной камере СИЗО № 6 «Печатники». Там размещены и женщины, большинство из которых также впервые обвиняют в экономических преступлениях. По закону в обычной камере Блиновская тоже будет должна сидеть с теми, кто ранее еще не был судим.

Таким образом блогер может оказаться сокамерницей одной из фигуранток другого громкого дела. В том же СИЗО сейчас находятся две многодетные матери, которых обвиняют в торговле детьми.

«Их (многодетных матерей. — Прим. ред.) держат в разных камерах, потому что фигурантам одного и того же дела до приговора общаться нельзя. Но Блиновская вполне может попасть к одной из них», — уточнил собеседник издания.

Блиновская находится в СИЗО по решению суда из-за того, что нарушила предыдущую меру. Блогер, находясь под домашним арестом, устроила в своем коттедже вечеринку, где встретилась со свидетелем по делу, а это суд ей ранее делать запретил.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновская, вероятно, будет вынуждена объявить о банкротстве.

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