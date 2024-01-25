Удобная позиция? Елена Блиновская решила объявить себя банкротом

«Главная инфоцыганка России» призналась, что не сможет выплатить государству долг.

Елена Блиновская не сможет выплатить свои долги перед государством и будет вынуждена объявить о банкротстве. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат известного блогера Наталья Синельникова.

Представитель «главной инфоцыганки России» отмечает, что та не сможет возместить ущерб государству и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за того, что суд арестовал все ее активы и недвижимость. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег. Сумма долга блогера — более миллиарда рублей.

Кстати, супруга обвиняемой — Алексея Блиновского — также хотят признать банкротом. Сбербанк планирует подать в суд заявление и взыскать с мужа «королевы марафонов» все его долги. Известно, что на него было оформлено 14 компаний, которые он начал ликвидировать перед тем, как Блиновскую поместили в СИЗО.

Напомним, сейчас Блиновская находится в СИЗО по решению суда из-за того, что нарушила предыдущую меру. Блогер, находясь под домашним арестом, устроила в своем коттедже вечеринку, где встретилась со свидетелем по делу, а это суд ей ранее делать запретил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как суд надломил Блиновскую и что с ней будет дальше.