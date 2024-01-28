Мимо кассы: украинских чиновников заподозрили в краже 1,5 миллиарда гривен у ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам Минобороны Украины

Мимо кассы: украинских чиновников заподозрили в краже 1,5 миллиарда гривен у ВСУ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Деньги должны были быть направлены на закупку снарядов для минометов.

У нескольких украинских чиновников заподозрили в краже 1,5 миллиарда гривен. Сейчас у них проходят обыски. Как рассказали в Минобороны Украины, на эти деньги должны были приобретены снаряды для минометов ВСУ.

Среди подозреваемых — действующие руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны и руководитель компании «Львовский арсенал». Четвертым подозреваемым является представитель иностранной фирмы, которую в украинском ведомстве не указали.

Кроме того, один из подозреваемых пытался бежать из страны. В тот самый момент он и был задержан.

Прежде министр обороны Украины Рустем Умеров признался в фактах огромных хищений в ведомстве. Он отмечал, что одна из основных целей ведомства сейчас — очистка армии от нечистых на руку людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о ВС РФ.

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