Мимо кассы: украинских чиновников заподозрили в краже 1,5 миллиарда гривен у ВСУ

Деньги должны были быть направлены на закупку снарядов для минометов.

У нескольких украинских чиновников заподозрили в краже 1,5 миллиарда гривен. Сейчас у них проходят обыски. Как рассказали в Минобороны Украины, на эти деньги должны были приобретены снаряды для минометов ВСУ.

Среди подозреваемых — действующие руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны и руководитель компании «Львовский арсенал». Четвертым подозреваемым является представитель иностранной фирмы, которую в украинском ведомстве не указали.

Кроме того, один из подозреваемых пытался бежать из страны. В тот самый момент он и был задержан.

Прежде министр обороны Украины Рустем Умеров признался в фактах огромных хищений в ведомстве. Он отмечал, что одна из основных целей ведомства сейчас — очистка армии от нечистых на руку людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о ВС РФ.