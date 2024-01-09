Министр обороны Украины Умеров признался в фактах огромных хищений в ведомстве

На Украине стоит ожидать больше новостей о задержаниях и уголовных делах по криминальным схемам в Министерстве обороны. С подобным анонсом выступил глава ведомства Рустем Умеров в соцсетях.

Умеров подчеркнул, что вовсю заработал внутренний аудит Министерства обороны и обновлена ​​генеральная инспекция ведомства.

«Уже выявили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем с правоохранителями и специальными службами», — сообщил глава Минобороны Украины.

Он также напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ, почти на полтора миллиарда гривен.

«Это то, о чем мы можем говорить публично. Дальше будут еще новости», — пообещал Умеров.

Глава украинского Минобороны заявил, что одна из основных целей ведомства сейчас — очистка армии от нечистых на руку людей. Над этим работают вместе с правоохранительными органами.

Приведет ли расследование о хищении средств из армии к украинским чиновникам и президенту Украины Владимиру Зеленскому?

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