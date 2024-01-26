Путь только один: куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о ВС РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Депутат Валеев: средства с конфискации имущества за фейки о ВС пойдут в бюджет

Путь только один: куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Имущество у тех, кто плодит фейки о ВС РФ, могут изъять. Но есть один нюанс.

О том, куда пойдут деньги, полученные с конфискации имущества за фейки о Российской армии, рассказал в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Он объяснил, что у этих средств только один путь — в бюджет. Направить их непосредственно на нужды бойцов спецоперации возможности нет.

«Сам порядок распределения денег существовал и раньше, в этой части никаких изменений нет. Дальше все идет в бюджет, как и налоги. Эти деньги не окрашены, то есть не направлены на определенные цели», — заметил депутат.

Эрнест Валеев уточнил, что согласно поправкам, которые хотят внести в УК РФ, изъять возможно будет только то имущество или недвижимость, которые использовались для совершения преступления, включая финансирование терроризма, экстремизма и направленные против безопасности страны, либо были приобретены на средства, полученные от противоправных действий.

«Это должно быть имущество, которое, вероятно, было задействовано в преступных целях. Если будет доказано, что человек совершил правонарушение и за счет полученных за это доходов купил квартиру или построил дом, тогда возможно», — объяснил депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ прошел первое чтение в Госдуме.

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