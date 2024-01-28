Может ли редкое мытье головы повлиять на скорость загрязнения волос?

Считается, что если делать эту процедуру реже привычного, то шевелюра подстроится под новый режим и будет оставаться чистой дольше. Это миф или правда?

Многие женщины уверены — если часто мыть волосы, они привыкнут к такому режиму и будут пачкаться быстрее. В беседе с изданием aif.ru трихолог Анастасия Курская развеяла два главных мифа об уходе за волосами.

Специалист пояснила, что на частоту мытья волос влияют определенные факторы. Первое — это тип кожи головы. Если у человека жирные волосы и кожа, то можно их мыть несколько раз в неделю или даже каждый день. Сухим волосам будет достаточно и одного мытья в неделю, а нормальным — двух раз в неделю.

На частоту мытья влияет длина волос и их структура. Короткие пачкаются быстрее, нежели длинные. Помимо этого важны и внешние факторы: средства для ухода, неправильно подобранный уход, гормональные изменения, сезон погоды. К примеру, летом и зимой волосы нужно мыть чаще.

Поэтому мнение о том, что волосы нужно стараться мыть реже, иначе они будут чаще грязниться, миф. Если все же приходится мыть голову чуть ли не каждый день, то стоит выбирать шампуни, которые подходят для частого применения.

И другой миф — волосы возможно «приучить» к редкому мытью. Ухаживать за ними все же следует регулярно, так как они впитывают запахи, пыль, грязь, подытожила трихолог.

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