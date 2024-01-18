Как спасти сожженные волосы: действенные советы трихолога

Восстановить шевелюру можно как с помощью домашних, так и салонных процедур. Но каких именно?

Каждая девушка наверняка сталкивалась с проблемой поврежденных волос. Все мы любим перемены и эксперименты с шевелюрой, ведь порой хочется увидеть себя блондинкой или брюнеткой. Знакомо? Окрашивание, утюжки, химическая завивка — все это очень повреждает структуру волос. Почему так происходит и что с этим делать — рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова изданию «Страсти».

Причины повреждения

Чтобы знать, как правильно восстановить волосы, следует хоть немного разбираться в их структуре.

Внешний слой — кутикула. Похожа на чешуйки, которые налегают друг на друга, как черепица. Растут они от корня к концу волоса. Если их повредить, волосок станет тусклым и неопрятным, так как кутикула не будет плотно прилегать к стволу.

Плотный слой. Корковое вещество, придающее волосам гибкость и эластичность. Неграмотное окрашивание и неправильное выпрямление утюжком разрушат в волосе дисульфидные связи. Из-за этого пряди станут сухими, ломкими и безжизненными. Поэтому лучше ходить на окрашивание к опытным специалистам.

Глубинный слой — медулла. Состоит из кератиновых клеток, играющих связующую роль. Именно медулла придает объем и силу волосам. У некоторых людей она может быть прерывистой или вовсе отсутствовать.

Как защитить волосы

Зная структура волос, можно правильно подобрать для них уход. Первое — это отказаться от самостоятельного окрашивания. Особенно перекисью водорода для осветления локонов. Это может убить волосы.

При использовании нагревающих стайлеров нужно не забывать о термозащите. Мы часто ленимся это делать, но средство действенное. Оно создаст защитную пленку на поверхности волос. Так они будут защищены от потери влаги.

Также нужно регулярно питать и увлажнять волосы. Подойдут как домашние, так и салонные процедуры.

Если волосы уже повреждены

Сожженная шевелюра требуют усиленного и длительного восстановления. Стоит комплексно увлажнять волосы, питать масками и маслами. Также мыть с помощью шампуней с кислым РН.

Натуральные масла — репейное, касторовое, кокосовое и льняное — очень хороши в восстановлении волос. Их можно также добавлять в питательные маски.

Профессиональные уходовые салонные процедуры — отличное решение для преображения волос. Только обязательно нужно обращаться к профессионалам, которые выполняют их согласно инструкции.

Салонные процедуры для реконструкции волос

Кератиновое восстановление. Специальные средства с кератином ускоряют преображение прядей. Протеиновый концентрат наносится на волосяные стержни, в результате чего они начинают блестеть, становятся плотными и сильными.

Ботокс. Эти составы быстро проникают в структуру волоса и заполняют его пустоты. В результате пряди приобретают здоровый вид, становятся эластичными, рассыпчатыми и податливыми.

Экранирование. Эта процедура создает на поверхности волоса защитный экран за счет нанесения составов с аминокислотами, силиконами, протеинами.

Ламинирование. Каждый волосок буквально «запечатывается» в пленку, приобретая гладкость и природный блеск.

Каутеризация. Курс глубинного восстановления, который включает в себя специальные сыворотки и составы с протеинами.

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