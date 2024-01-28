«Это открытая рана»: Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе

«Это открытая рана»: Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе

Фото: PETER FOLEY/ EPA / ТАСС

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Экс-президент США полагает, что огромный наплыв нелегальных мигрантов обернется для страны катастрофой.

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о возможной приближающейся в стране катастрофе из-за ситуации на границе. Об этом политик сказал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Невада.

«Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — прокомментировал ситуацию на юге США Трамп.

За минувший год число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, побило рекорд и составило порядка трех миллионов человек. Власти Техаса решили бороться с проблемой по-своему, установив барьеры из колючей проволоки вдоль своей границы с Мексикой.

Своим решением губернатор Техаса Грег Эббот фактически противопоставил себя действующим властям США. Сразу после этого представители президента США Джо Байдена обратились в Верховный суд страны, который предписал убрать колючую проволоку, но губернатор отказался исполнять это решение.

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