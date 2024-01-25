«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта
Макгрегор: Зеленский после завершения конфликта сбежит на Кипр
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Где лидер Незалежной успел обзавестись недвижимостью?
После завершения конфликта на Украине президент Владимир Зеленский уедет в особняк в Италии или на Кипре. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Зеленский осядет в одном из своих особняков на Кипре или в Италии, возможно, во Флориде. Это все мошенничество, США использовали украинцев», — написал он в соцсети X.
Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне провала контрнаступления ВСУ у Зеленского есть лишь два варианта: либо сбежать из страны, либо погибнуть. Экс-разведчик Вооруженых сил США Скотт Риттер подчеркнул, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, которая контролирует поле боя.
ВС РФ уничтожают оставшиеся бригады ВСУ и постепенно отодвигают противника в западную сторону. Поэтому Зеленскому нужно принять решение, а если он сбежит из страны, то навсегда останется ненавистным украинцам, считает Риттер.
- 25 янв
- «Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину
- 25 янв
- Шок для всех: Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины
- 25 янв
- «Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
- 25 янв
- Все ради ВСУ: вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии
- 25 янв
- Разбор трагедии по минутам: как ВСУ сбили Ил-76 с пленными в Белгородской области
- 25 янв
- «Я дал поручение»: Зеленский впервые высказался о крушении Ил-76
- 25 янв
- Удавка затянулась: опасения Зеленского начинают сбываться
- 24 янв
- Что происходит? Зеленский резко изменил график после крушения Ил-76
- 24 янв
- Раскрыты имена украинских военнопленных с борта разбившегося Ил-76
- 24 янв
- «Нас кинули»: погибшие в Ил-76 пленные ВСУ еще при жизни поняли сущность Украины
Читайте также
86%
0.36 96.17
0.34
Нашли ошибку?