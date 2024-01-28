Лоб в лоб: пять человек погибли в ДТП с участием автобуса под Краснодаром

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 137 0

Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса под Краснодаром

Фото, видео: МВД России; 5-tv.ru

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Количество остальных пострадавших устанавливается.

В Павловском районе Краснодарского края на 14-м километре автомобильной дороги федерального значения пять человек стали жертвами ДТП с участием рейсового автобуса. Соответствующую информацию опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России.

Авария произошла в ночь с 27 января на 28 около 1:30. Рейсовый автобус с 15 пассажирами и двумя водителями следовал из столицы в город Нальчик.

По предварительной информации, водитель транспорта уснул за рулем автобуса. В бессознательном состоянии он выехал на встречную полосу, не сумев избежать столкновения с грузовиком марки Hyundai.

В ведомстве сообщили, что предварительно в ДТП погибли пять человек. Среди них несколько пассажиров, водитель автобуса, а также пассажир и водитель грузовика. На данный момент количество всех пострадавших устанавливается.

На месте происшествия ведется расследование всех деталей произошедшего.

«Сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры для скорейшего восстановления транспортного потока на данном участке автодороги», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жильцов пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за обрушения стены.

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