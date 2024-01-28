«Помогает преодолевать проблемы»: Песков признался, что делает его счастливым

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Алина Крылова
Алина Крылова 49 0

Пресс-секретарь Песков: дети должны превосходить по важности работу и быт

«Помогает преодолевать проблемы»: Песков признался, что делает его счастливым

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Пресс-секретарь президента РФ сознался, что порой совмещать родительские и профессиональные обязанности ему дается с трудом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как ему удается совмещать отцовские обязанности с работой, а заодно объяснил, что считает своим главным счастьем. По словам представителя Кремля, карьера отнимает у него много времени, которое он хотел бы потратить на семью. Видео беседы появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

В разговоре с репортером Песков сознался, что с течением времени убеждение о главенстве семейного уюта и тепла, стало в его представлении только крепче. Правда, уделять достаточно внимания близким удается не всегда: нередко пресс-секретарь жертвует личным временем во благо государственных интересов. Наверстывать упущенное удается в свободное от работы время.

«Приходится жертвовать важными делами из-за работы. Наверно они внутренне обижаются, привыкают, конечно, но обида есть. С возрастом они эти обиды начинают изливать, становится стыдно. Дети в любом случае важнее, чем работа», — сознался он.

О появлении детей на свет Песков вспоминает с ностальгией. По откровенному признанию чиновника, любые, даже большие проблемы, связанные с воспитанием, перестают иметь значение, когда осознаешь всю важность заботы о близком.

«Я думаю, что вряд ли стоит усложнять то, что не так сложно, но и упрощать нельзя. Вообще, дети — это большое счастье и преодолевать все проблемы, связанные с рождением и воспитанием детей, с введением их в большой мир, должно быть приятно», — поделился своим взглядом он.

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков воспитывает пятерых детей: трех сыновей и двух дочек. Старшему сыну в феврале 2023 исполнилось 33 года, младшая дочь в августе отметила девятилетие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.

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