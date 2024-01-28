Пентагон отменил учения с военными шести стран

США не в силах пережить сильнейший кризис.

Пентагон отказался от совместных учений с военными шести африканских стран. В них входят: Эритрея, Эфиопия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Судан, сообщает пресс-служба ведомства на запрос The Washington Post.

Изначально на совместные тренировочные мероприятия планировалось выделить миллионы долларов. Но в документе Пентагона сообщалось, что США отказывается от обучения военных из стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека. Так как изменился курс на фоне недавнего пристального внимания.

Так, еще в октябре 2023 года Пентагон представил конгрессу США подробные планы с учениями в африканских странах, которым, согласно законодательству США, запрещено получать американскую помощь в сфере безопасности.

Американская газета направила в минобороны США запрос объяснить эту причину сотрудничества с данными государствами Африки. На это Пентагон ответил, что с шестью странами учения проводится не будут.

«Неясно, откажется ли Пентагон от планов по обучению с другими странами, которые пережили военные перевороты или чья деятельность в сфере прав человека противоречат заявленным президентом [США Джо] Байденом обязательствам по продвижению прав человека и демократических идеалов», — говорится в материале.

Уточняется, что изменение планов может быть связано с критикой Белого дома со стороны членов Демократической партии. Так как 24 января конгрессмены-демократы Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны США Ллойда Остина гарантии, что военнослужащие стран, где произошли военные перевороты, не должны участвовать в учениях под руководством США.

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