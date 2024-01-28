Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 935 0

Печальную новость сообщила дочь выдающегося деятеля искусств.

Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков, передает ТАСС. Печальную новость сообщила дочь выдающегося деятеля искусств.

«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — подчеркгула Катерина Новикова.

Точная причина случившегося пока неизвестна. Новикову было 80 лет.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
Фея солнца или технологий: кто вы из «Клуба Винкс» по знаку зодиака

Последние новости

15:43
Особая связь: Де Ниро честно рассказал об отношении к новорожденной дочери
15:25
Пропаганда Запада не помогла: в Британии отказались считать Россию врагом
15:09
Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков
15:05
Успели до трагедии: подъезд пятиэтажного дома рухнул в Ростове-на-Дону
14:37
Путин и Лукашенко приняли участие в открытии уникального зимовочного комплекса в Антарктиде
14:22
Не надо «Ля-ля»: задержанных в Таиланде солистов «Би-2» депортируют в ближайшее время

Сейчас читают

«Она не Блиновская, намного хуже»: всплыли подробности сомнительной истории коуча Тлиашиновой
Распространяется молниеносно: эксклюзивные кадры с места пожара в Театре Сатиры в Москве
Не элита, а беспредельщики: кто и за что напал на корреспондента «Известий» на семинаре Тлиашиновой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса