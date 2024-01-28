Печальную новость сообщила дочь выдающегося деятеля искусств.
Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
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Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков, передает ТАСС. Печальную новость сообщила дочь выдающегося деятеля искусств.
«Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр», — подчеркгула Катерина Новикова.
Точная причина случившегося пока неизвестна. Новикову было 80 лет.
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