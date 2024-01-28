Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении на корреспондента «Известий» Натали Графчикову. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов», — говорилось в заявлении.

Также контролирует следственные мероприятия прокуратура. ЧП произошло накануне вечером, на семинаре у известного VIP-коуча, блогера Инны Тлеашиновой. На Графчикову и оператора, который ее сопровождал для записи сюжета о российской блогосфере, напали люди, охранявшие помещение, где выступала VIP-коуч.

В итоге журналистке понадобилась помощь медиков. У нее заподозрили сотрясение мозга. Кроме того, в справке от врача значилась временная нетрудоспособность Графчиковой после инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему мог напасть на ни в чем неповинную корреспондента «Известий» Натали Графчикову.