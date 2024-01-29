Не по-королевски: принц Гарри и Меган Маркл подверглись публичному унижению

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Принц Гарри и Меган Маркл подверглись публичному унижению на Ямайке

Не по-королевски: принц Гарри и Меган Маркл подверглись публичному унижению

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Герцог и герцогиня Сассекские хоть давно себя и не ассоциируют с королевской семьей, но до сих пор желают, чтобы окружающие относились к ним по-особенному.

Пока королевская семья переживает за здоровье Карла III, принц Гарри и его супруга Меган Маркл весело проводят время. Недавно они посетили премьеру фильма «Боб Марли: одна любовь» на Ямайке. Однако они, кажется, совсем не подозревали, что там подвергнуться унижению.

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На красной дорожке герцога и герцогиню Сассекских встретили как почетных гостей, однако потом все и позабыли об их статусе. Как сообщает издание 7Дней.ru, когда они вошли в зал, то увидели, что им выделили места аж в десятом ряду. Ситуация могла бы остаться незамеченной, если бы не их реакция. Принц Гарри и Меган Маркл замерли в недоумении, не решаясь проследовать к своим креслам. Они подумали, что это недоразумение. Поэтому герцог Сассекский поспешил к организаторам и экспрессивно пытался что-то объяснить. Возможно, говорил о том, что им полагаются места поближе к экрану, учитывая их статус.

Пока принц Гарри разбирался с возникшей ситуацией, Маркл всем своим видом показывала, что она очень недовольна происходящим. Это же узрели пользователи сети, когда увидели кадры с мероприятия.

«Тот неловкий момент, когда рассчитывала на трон мужа, а вышло немного по-другому»;

«Похоже, на Ямайке их звездами уже не считают»;

«Если это не публичное унижение, то я вообще не знаю, что здесь происходит», — отметили интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких условиях Меган Маркл примут в королевскую семью.

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