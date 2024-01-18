Пророчество Нострадамуса сбывается: если этот человек заменит Карла III на время болезни, миру придет крах?

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 737 0

Принц Гарри может временно заменить Карла III на английском престоле

Пророчество Нострадамуса сбывается: если этот человек заменит Карла III на время болезни, миру придет крах?

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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В королевской семье Великобритании вновь неспокойно. Неужели трон может остаться пустым?

Не так давно стало известно, что у королевской семьи Великобритании возникли неожиданные проблемы со здоровьем. Король Карл III и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пока не смогут выполнять свои законные обязанности. Это вызвало вполне уместные опасения: граждан страны стало интересовать, кто временно встанет во главе государства. Чем может обернуться непродолжительная «замена» рассказал дзен-канал Woman's Day.

О состоянии Карла III и принцессы Кейт объявили с разницей в несколько часов. Пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и как минимум до конца марта не сможет следовать своим королевским обязанностям.

Именно принцесса Уэльская, по последним опросам, является вторым по популярности членом нынешней английской монархии. Она уступает лишь своему супругу принцу Уильяму, который тоже не будет «доступен» — он планирует находиться рядом с женой столько, сколько этого потребует время.

Причины столь неожиданной, однако, как выяснилось, плановой операции, не раскрываются. Примечательно, что о хирургическом вмешательстве пресс-служба дворца объявила постфактум, не сообщив общественности никаких подробностей.

О Карле III рассказали намного больше, раскрыв при этом достаточно интимные тонкости состояния короля. Оказалось, что правитель Великобритании страдает от увеличенной простаты, лечение которой ему и предстоит в ближайшее время.

«Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением увеличенной простаты. Состояние Его Величества доброкачественное, и на следующей неделе он отправится в больницу для проведения корректирующей процедуры», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Такие внезапные новости заставляют задаться вопросом: кто останется во главе Англии, пока члены королевской семьи находятся на «больничном»?

В эфире британского канала GB News Анжела Левин, которая является чуть ли не самым приближенным лицом династии, заявила, что теперь понадобится «какой-нибудь государственный советник, который заменял бы старших членов семьи».

«Одним из первых в очереди людей, которые могут стать такими консультантами, является принц Гарри — пусть это и заставляет вас дрожать», — смело предположила она.

Как нельзя «кстати», по предварительным данным, Карл III примирился с Гарри и Меган после продолжительной «холодной войны» и даже пообещал им «новые роли в монархии», что стало большой неожиданностью для многих. Вероятно, глава Англии знал о проблемах со здоровьем, которые могут быть серьезнее, чем кажется, и постарался «сгладить все углы» заранее.

Сейчас кровь англичан как никогда «будоражит» предсказание известного и легендарного провидца Нострадамуса. Его пророчество на 2024 год предостерегает, что «король островов уйдет».

«Его заменит человек, который никогда не ожидал стать королем», — гласят расшифрованные учеными строки.

Возможно, речь и идет о принце Гарри, у которого на данный момент нет никаких прав наследования, но который может оказать королевской семье немаленькую помощь.

Однако, согласно предсказанию, британская монархия в таком случае «рухнет» и повлечет за собой иные катастрофичные предостережения пророка на новый 2024 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карл III и Кейт Миддлтон вынуждены лечь на операционный стол.

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