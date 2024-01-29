Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Вспышка высокого балла М6.7 была зафиксирована утром на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Ученые уточнили, что вспышка произошла рано утром в понедельник, 29 января. Ее зафиксировали в 06:54 по московскому времени. Вспышка достигла максимума в 07:38 и продлилась до 08:15.

Известно, что вспышки на Солнце могут приводить к магнитным бурям, но в данном случае они не прогнозируются.

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