Песков о дисквалификации Валиевой: это политизированное решение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Он назвал абсолютно политизированным решение о дисквалификации спортсменки на четыре года.

«Мы не согласны с этим. Это политизированное решение. Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что резко негативное решение CAS вынес после громкого допинг-скандала с участием Валиевой. В 2021 году во время Олимпийских игр в Пекине выяснилось, что лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В Спортивном арбитражном суде допускали, что вещество попало в организм девушки случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Но решение оказалось не в пользу россиянки.