Суд во Франции ограничил в дееспособности актера Алена Делона

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 95 0

Какие действия теперь не может совершать самостоятельно знаменитый артист?

Суд во Франции ограничил в дееспособности актера Алена Делона

Фото: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / ТАСС

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Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего актера Алена Делона, сообщил телеканал BFMTV. Актер по-прежнему может совершать самостоятельные действия, кроме самых важных. Например, продажи недвижимости, контроль над которыми теперь поручена специально назначенному третьему лицу.

Этот представитель актера должен помогать Алену Делону в том числе в его медицинском наблюдении и выборе врачей. Имя агента не раскрывается.

Адвокат экс-подруги артиста Хироми Роллен назвал решение «радостным».

Состояние здоровья 88-летнего актера в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. В прошлом году прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Делона Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла состоянием здоровья отца.

Кроме того, его дети обвиняли Хироми Роллен в жестоком обращении с актером — якобы она вовремя не рассказала об инсульте и манипулировала знаменитостью. Она, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила их в попытке умышленного убийства актера.

Ранее 5-tv.ru писал о войне между детьми Алена Делона.

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