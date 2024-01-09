«Методы негодяев»: война разгорелась между детьми Алена Делона

Наследники культового французского актера обвиняют друг друга в неуважительном отношении к отцу.

Сын легендарного французского актера Алена Делона Ален-Фабьен подал жалобу на свою родную сестру Анушку, обвинив ее в злоупотреблении состоянием отца. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ален-Фабьен Делон признался, что подал жалобу за «мошенническое злоупотребление состоянием невежества или ситуацией слабости уязвимого человека», которое якобы позволила его сестра.

«Моя сестра искажает мои слова. Это методы негодяев», — заявил он.

Скандал вокруг Алена Делона начался после того, как один из сыновей актера назвал его старым и практически немощным.

«Папа не может смирится с ухудшением своего самочувствия, поэтому существует „серьезный риск“ того, что он отпраздновал „свое последнее Рождество“. Он уже мало разговаривает, его утомляет или раздражает, когда мы заставляем его повторять», — сказал Энтони изданию The Guardian.

В ответ на это кумир миллионов, отпраздновавший в ноябре 2023-го свое 88-летие, заявил, что наследник демонстрирует агрессивное поведение и постоянно лжет в СМИ. Актер даже пригрозил сыну судом за клевету.

После этого Энтони обвинил свою сестру Анушку в том, что она пытается вернуть отца в Швейцарию, чтобы избежать огромного налога на наследство. В ответ дочь знаменитости заявила, что никогда не шла против воли своего отца.

«Единственная причина, по которой я хотела привезти его в Швейцарию, — это то, чтобы его можно было вылечить», — защищалась она на TF1.

В июле 2019 года у Делона случился инсульт, теперь он редко покидает свой дом во Франции.

Ранее 5-tv.ru писал о печальной судьбе внебрачного сына Алена Делона.