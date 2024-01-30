Научные результаты: как прошла встреча Путина с главой РАН Красниковым

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Путин поддержал возвращение академической экспертизы школьных учебников

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации Президента РФ; 5-tv.ru

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Президенту доложили, в том числе, об экспертизах, которые проводят российские ученые.

О растущем авторитете нашей науки президент Владимир Путин сегодня говорил на встрече в Кремле с президентом Российской академии наук (РАН). Как отметил Геннадий Красников, наша страна, несмотря на санкции, не утратила международные связи. Многие ученые с мировым именем предпочитают быть вне политики.

Также Красников рассказал о проектах, экспертизу которых проводит РАН, в том числе по искусственному интеллекту и развитию мобильной связи.

«Мы установили рабочие отношения со всеми ветвями власти и правительством. Хотел сказать, что мы сейчас экспертизу фактически в полтора раза больше делаем, и в три раза стало у нас больше отрицательных заключений. Это связано с тем, что более ответственно стали подходить к экспертизе эксперты. Второе, я бы хотел отметить тоже очень важное, что мы стали экспортировать не только госзадания по науке, но и высокотехнологичные проекты, в том числе десять дорожных карт по квантовым технологиям по искусственному интеллекту, по новым материалам, по новым системам мобильной связи», — рассказал Красников.

Растет престиж РАН и внутри страны. Как отметил Геннадий Красников, опросы показывают, что 65% родителей хотят, чтобы их дети работали в сфере науки. В 30 регионах уже открыты более 100 базовых школ РАН. Владимир Путин поддержал идею вернуться к академической экспертизе школьных учебников.

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