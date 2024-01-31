Политологи и экономисты не ждут принципиальных изменений в отношениях Хельсинки и Москвы.

Во второй тур президентских выборов в Финляндии прошли кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии Александр Стубб и член партии «Зеленый союз» Пекка Хаависто. Об этом стало известно в ночь на 29 января после подсчета голосов избирателей. Предварительные итоги обнародовало Министерство юстиции страны: Стубб набрал 27,2% голосов, а Хаависто — 25,8%. Окончательные итоги первого тура Минюст утвердит 30 января, второй тур пройдет 11 февраля.

Какими станут отношения России и Финляндии в случае победы одного из них, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru предположили эксперты в области политики и экономики. Так, Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ), не ждет принципиальных изменений. Он отметил, что противостояние России и Запада с началом специальной военной операции является основным фактором обострения проблемы инфляции и роста цен в Финляндии. Эти проблемы никуда не исчезли, ведь политическая обстановка с 2022 года только накаляется.

«Финская сторона демонстрирует недружественное отношение к РФ. Понятно, что решение проблем инфляции, решения проблем с поставками из России это не приблизит. Мне кажется, что под наибольший риск попадают, безусловно, продукты питания самые разные, потому что Россия один из лидеров по производству продуктов питания, зерновых и не только. В частности, рыба — замороженная рыба, которая достаточно сильно росла в цене на протяжении последних уже даже не месяцев, а лет», — говорит эксперт.

Продовольственную инфляцию специалисты констатируют не только в Финляндии, но и во всей Европе. Но, по мнению Максима Чиркова, в Финляндии эта проблема будет стоять особенно остро, потому что эта страна географически ближе к России, транспортные узлы тесно связаны с Москвой, и удобная логистика прошлых лет остается невостребованной из-за политической напряженности. И речь не только о продуктах, но и об огромной отрасли энергетики. Поставки топлива вне зависимости от позиции выбранного президента будут дорожать в случае ухудшения отношений с Россией, полагает Чирков.

«В России энергоемкая продукция относительно дешевле. А европейская продукция аналогичная, в частности, можно провести продукцию химической промышленности, удобрения, продукцию металлургии — это все в Европе, конечно, намного дороже, чем в России и соответственно, это будет в Финляндии также дороже при ухудшении отношений с Россией», — заключил эксперт.

Директор центра международной и региональной политики Борис Кузнецов согласен с Чирковым в том, что для Москвы нет принципиальной разницы, кто станет новым президентом Финляндии. Однако в случае победы Хаависто есть слабая надежда на возобновление хоть каких-то связей в перспективе.

Почуев Михаил / ТАСС; Личный архив Бориса Кузнецова; 5-tv.ru

С пронатовски настроенным Стуббом рассчитывать на нечто подобное нет смысла. Он, как и другой кандидат, однозначно будет активно поддерживать Украину. Разница в линиях политиков может быть связана разве что с уровнем приверженности национальным интересам. С готовностью понимать, что экономика Финляндии несет определенные издержки, и это провоцирует недовольство избирателей.

«Если они не будут учитывать интересы своих избирателей и больше следовать политике США, и НАТО, то они могут столкнуться с тем же, с чем столкнулась Франция с забастовкой фермеров… Зная финнов, их характер, постоянное недовольство потом выльется во что-то негативное. Поэтому я полагаю, что все-таки президент, который больше думает о национальных интересах Финляндии, он предпочтительнее и для России, потому что этот президент должен понимать, что без развития отношений с Россией будущего у Финляндии не будет», — отметил политолог.

Кузнецов подчеркнул, что ни Стубб, ни Хаависто не являются пророссийски настроенными политиками. Поэтому для Москвы перспективы при любом исходе выборов относительно похожи, и в ближайшем будущем они не изменятся. Прорваться на российский рынок финским производителям будет очень сложно, потому что после введения целого ряда санкций доступ финских товаров неизбежно будет ограничен. В целом Москва в данный момент и не заинтересована в этих товарах.

«Мы начинаем больше ориентироваться на собственное производство или импорт товаров из тех стран, которые дружественны России. Поэтому в любом случае, несмотря на то, что Финляндия имеет стабильную экономику, рост цен все равно будет происходить. Это, в общем то, глобально явление, от которого никуда не сбежать. И, естественно, Финляндии тоже коснется», — уверен Кузнецов.

По мнению специалиста, в первую очередь проблемы возникнут с товарами, связанными с сырьевыми поставками для финской экономики. Сырье будет дорожать. Вполне вероятно, что после выборов президента первое воодушевление избирателей сменится недовольством, как это недавно произошло в Аргентине. Ведь дело не в том, что готовы сделать для своего государства те же Стубб и Хаависто, а в общей антироссийской направленности европейской политики. Многие страны оказались сейчас в этой ловушке, и выбраться из нее, не потеряв еще больше, пока крайне сложно. Остается только признавать последствия и компенсировать негативное влияние сиюминутными мерами.

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