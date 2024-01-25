«Где они это найдут»: что катастрофичного потеряла Финляндия после разрыва отношения с РФ

Европейская страна переживает не лучшие времена в финансовом плане.

Финляндия решила оборвать практически все связи с Россией. И это очень сильно ударило по их экономике. Об этом рассказал директор центра международной и региональной политики Борис Кузнецов эксклюзивно сайту 5-tv.ru.

«В экономике Финляндии имели значения заказы, которые они делали для российского судостроения. Потом полиграфия. Потому что не секрет, что многие журналы и газеты печатались в Финляндии. В том числе обработка древесины. Финны это достаточно успешно делали. Также поставки мебели сюда», — сказал эксперт.

Он отметил, что Финляндия лишилась огромного рынка. Даже отрасль информационных технологий была связана с российскими клиентами.

«Всего они лишились. Где они этого найдут взамен российского рынка я слабо представляю», — подчеркнул эксперт.

Отказ от работы с Россией — это очень недальновидная политика. В мире проходит глобализация, и место финнов займут турецкие, китайские и индийские фирмы. Вернуться назад им будет очень сложно.

Максимум Финляндия может рассчитывать на Африку. Ведь даже на европейском рынке они не смогут справиться с конкуренцией. В Азию также сложно поставлять товары. Россия была под рукой, а с логистикой в другие страны есть огромные проблемы.

Кузнецов напомнил, что экономические отношения с Финляндией строились еще в СССР, но в итоге эта связь была разрушена.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ разорвал соглашение с Финляндией о приграничном партнерстве.