«Где они это найдут»: что катастрофичного потеряла Финляндия после разрыва отношения с РФ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 236 0

Политолог Кузнецов: Финляндия ослабла в экономике после прекращения работы с РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Личный архив Бориса Кузнецова; 5-tv.ru

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Европейская страна переживает не лучшие времена в финансовом плане.

Финляндия решила оборвать практически все связи с Россией. И это очень сильно ударило по их экономике. Об этом рассказал директор центра международной и региональной политики Борис Кузнецов эксклюзивно сайту 5-tv.ru.

«В экономике Финляндии имели значения заказы, которые они делали для российского судостроения. Потом полиграфия. Потому что не секрет, что многие журналы и газеты печатались в Финляндии. В том числе обработка древесины. Финны это достаточно успешно делали. Также поставки мебели сюда», — сказал эксперт.

Он отметил, что Финляндия лишилась огромного рынка. Даже отрасль информационных технологий была связана с российскими клиентами.

«Всего они лишились. Где они этого найдут взамен российского рынка я слабо представляю», — подчеркнул эксперт.

Отказ от работы с Россией — это очень недальновидная политика. В мире проходит глобализация, и место финнов займут турецкие, китайские и индийские фирмы. Вернуться назад им будет очень сложно.

Максимум Финляндия может рассчитывать на Африку. Ведь даже на европейском рынке они не смогут справиться с конкуренцией. В Азию также сложно поставлять товары. Россия была под рукой, а с логистикой в другие страны есть огромные проблемы.

Кузнецов напомнил, что экономические отношения с Финляндией строились еще в СССР, но в итоге эта связь была разрушена.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ разорвал соглашение с Финляндией о приграничном партнерстве.

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