Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
Что стало причиной крушения военного самолета?
Фото: www.globallookpress.com / Rok Air Force
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Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, военный самолет упал в Желтое море после взлета с авиабазы Кунсан примерно в 178 километрах от Сеула.
Инцидент произошел примерно в 8:40 (2:40 по московскому времени). Пилот жив, он успел катапультироваться.
Что стало причиной крушения истребителя — неизвестно.
В прошлом году в Южной Корее потерпел крушение другой американский истребитель F-16. Он разбился примерно в этой же местности в ходе учений. Тогда пилот также катапультировался.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16.
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