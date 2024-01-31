Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, военный самолет упал в Желтое море после взлета с авиабазы Кунсан примерно в 178 километрах от Сеула.

Инцидент произошел примерно в 8:40 (2:40 по московскому времени). Пилот жив, он успел катапультироваться.

Что стало причиной крушения истребителя — неизвестно.

В прошлом году в Южной Корее потерпел крушение другой американский истребитель F-16. Он разбился примерно в этой же местности в ходе учений. Тогда пилот также катапультировался.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16.