«Очень сложно»: на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

Советник ВСУ Игнат: Украине будет очень сложно содержать истребители F-16

«Очень сложно»: на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16

Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall

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Тема:
Спецоперация

В арсеналах ВСУ есть привычные советские самолеты, однако этого Киеву мало. Сможет ли западная авиация изменить ситуацию?

На Украине признали, что поставленные Западом истребители F-16 содержать будет очень сложно. Об этом заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

По его словам, в запасах киевского режима есть четыре типа советских самолетов. В дополнение к ним ВСУ хотят получить западные F-16, однако с этим будут некоторые трудности.

«Это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», — прокомментировал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Советник украинской армии добавил, что в будущем ожидается полный переход на западную авиацию, но, заметил он, каждое воздушное судно НАТО станет дополнительной нагрузкой не только из-за его обслуживания, но и эксплуатации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ряд западных страны с первых дней спецоперации оказывают Киеву помощь, направляя деньги на продолжение конфликта, поставляя оружие и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что смогут ли ВСУ развернуть операцию в Крыму после получения F-16.

Тема:
Спецоперация
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