Новая операция? Байден принял решение об ответе на удар по базе США

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Байден заявил, что возлагает ответственность за удар по базе США на Иран

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kyle Mazza; 5-tv.ru

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Вашингтон рассматривает несколько сценариев, среди них и военный.

Президент США Джо Байден принял решение об ответе на удар по базе США на границе Иордании и Сирии. Об этом он заявил лично, однако не стал раскрывать какие именно действия собирается предпринять.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что Вашингтон рассматривает несколько сценариев ответа, среди которых есть и военный — с нанесением ударов по объектам в Ираке и Сирии. Там, как полагают в Пентагоне, находятся некие про-иранские силы. Их США считают ответственными за гибель своих военнослужащих.

«Считаете ли вы, что Иран несет ответственность за атаки?» — поинтересовались у Байдена.

«Я возлагаю на них ответственность в том смысле, что они поставляют оружие людям, которые это сделали», — ответил американский лидер.

Однако Пентагон до сих пор не представил никаких доказательств причастности Тегерана и даже признал, что не имеет данных о месте запуска дрона, совершившего атаку на их базу. Иран называет все обвинения в свой адрес безосновательными и заявляет, что не причастен к удару.

На таком фоне в Пентагоне приняли решение усилить охрану своих позиций на Ближнем Востоке и направляют дополнительные средства ПВО на ранее атакованную базу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эквадор передаст старую российскую технику США наперекор позиции РФ.

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