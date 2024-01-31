Эквадор передаст старую российскую технику США наперекор позиции РФ

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Алексей Панков
Алексей Панков 47 0

Президент страны при этом не желает разрывать отношения с Москвой.

Эквадор передаст старую российскую технику США наперекор позиции РФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Эквадор отправит в США старую российскую технику. Такое заявление в ходе недавнего интервью телеканалу Ecuavisa сделал президент страны Даниэль Нобоа.

Он отметил, что российская сторона выступает против такого решения. Кроме того, международные соглашения запрещают передавать военную технику. Однако образцы, о которых идет речь, по его словам, являются «металлоломом».

«Поставка будет осуществлена. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — заявил глава страны.

Нобоа подчеркнул, что не хочет при этом разрывать отношения с Россией. Однако реакция российского правительства показалась ему странной на фоне происходящих в его стране беспорядков. Взамен же Нобоа рассчитывает получить от США западную технику.

Стоимость техники оценивается в 200 миллионов долларов. О каких именно образцах идет речь, не совсем ясно. Известно, что в стране используют вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла».

Военное положение и захват телеканала: хронология ситуации в Эквадоре

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США. Представитель дипмиссии Владимир Спринчан отметил, что Штаты передадут это вооружение режиму Зеленского.

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Эквадор передаст старую российскую технику США наперекор позиции РФ

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