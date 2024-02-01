«Не раздавайте»: как эффективно защитить аккаунт в соцсетях от взлома

Эксперт дал несколько простых советов.

Чтобы защитить свой аккаунт в социальных сетях, необходимо подключать все виды аутентификации. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил IT-эксперт Артем Геллер.

Также взлома можно избежать при отказе от подключения к публичным сетям Wi-Fi и надежном пароле, который не повторяет вашу дату рождения или номер телефона.

«Не раздавайте персональные данные направо-налево, не сохраняйте логин и пароль, внимательно относитесь к подозрительным письмам и ссылкам в чатах, на электронной почте, так как они могут содержать ссылки на фишинговые сайты», — отметил эксперт.

Геллер напомнил, что подобные ресурсы зачастую выглядят идентично официальным. Однако стоит обращать внимание на мельчайшие детали.

Появился новый способ кражи доступа аккаунта на Госуслугах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержали кибермошенников, которые списывали деньги со счетов. Мужчины представлялись «сотрудниками служб безопасности» или «техподдержки».