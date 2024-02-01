Умер звезда «Золотого теленка» Анатолий Дриженко

Умер актер из «Золотого теленка» и «Ликвидации» Анатолий Дриженко
Фото: Кадр из х/ф «Пляж». Режиссер: Дмитрий Пантелеев, 2014г.
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Что произошло со знаменитостью?
Советский и украинский актер Анатолий Дриженко умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского украинского музыкально-драматического театра.
«Коллектив театра с глубокой грустью извещает о невосполнимой утрате — остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он свыше 50 лет радовал зрителей творчеством. Похороны знаменитости пройдут 2 февраля.
Зритель может знать Дриженко по ролям в таких проектах, как «Ликвидация», «Золотой теленок», «Пляж», а также «Посылка для Светланы».
Ранее 5-tv.ru писал, что на 92-м году жизни после продолжительной болезни умерла известная американская актриса и певица Чита Ривера. О смерти знаменитости сообщила ее дочь Лиза Морденте.
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