Умерла звезда сериала «Уилл и Грейс» Чита Ривера

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

За свою карьеру артистка сыграла во многих известных спектаклях и фильмах.

Умерла звезда сериала «Уилл и Грейс» Чита Ривера

Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz

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На 92-м году жизни после продолжительной болезни умерла известная американская актриса и певица Чита Ривера, пишет издание Deadline.

О смерти знаменитости сообщила ее дочь Лиза Морденте. Она отметила, что Ривера «ушла мирно». Причина смерти не уточняется.

Ривера прославилась в 1953 году с мюзиклом «Парни и куклы». Затем закрепила свой статус в качестве ведущей бродвейской актрисы с постановками «Кан-Кан» в 1954 году и «Мистер Вандерфул» в 1956 году. Свою последнюю роль она сыграла в 2015 году в мюзикле «Визит». За нее она была номинирована на свою десятую и последнюю премию «Тони». Среди других ярких моментов карьеры — роли в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить» и «Уилл и Грейс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 78 лет скончалась известная бразильская актриса Жандира Мартини. Она была известна по роли в сериале «Клон».

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