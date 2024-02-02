Узнал тайну: почему Зеленский стал одержим идеей уволить Залужного

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 32 0

Херш: Зеленский хочет уволить Залужного за тайные переговоры с Западом

Узнал тайну: почему Зеленский стал одержим идеей уволить Залужного

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

Чем занимался главком ВСУ за спиной президента Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот тайно обсуждает с Западом возможность завершения конфликта. Об этом в блоге заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Как полагает ряд американцев, Зеленский хочет уволить своего главнокомандующего, поскольку знает, что Залужный с прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести секретные переговоры с американскими и западными чиновниками о том, как лучше прийти к прекращению огня и согласовать конец войны с Россией», — написал он. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о ВСУ.

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