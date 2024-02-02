Бегущих от мобилизации за границу украинцев начнут сажать в тюрьму

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Уклонистам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Украинских уклонистов, которые бегут от мобилизации, отправят в тюрьму. Соответствующий закон внесли в Верховную Раду. Тех, кто пытается выехать за границу, предлагают сажать на пять лет при первом нарушении. На восемь — при повторном. А если у человека с собой будет еще и оружие, то срок увеличится до 12 лет.

Как уточнили авторы законопроекта, подобные преступления происходят все чаще. А по данным Евростата, с 2022 года статус беженцев в ЕС получили 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста, и еще десятки тысяч пребывают там нелегально.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что уклонисты на Украине бегут из страны под видом животных.

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