Что за дичь: уклонисты на Украине бегут из страны под видом животных

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

«Страна.ua»: на Украине уклонисты стали маскироваться под диких животных

Что за дичь: уклонисты на Украине бегут из страны под видом животных

Фото: Reuters / STRINGER

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Власти Незалежной устроили настоящую охоту на тех, кто не готов стать пушечным мясом.

Украинцы, не желающие отправляться на фронт, придумали новый способ уклониться от службы в ВСУ — они начали маскироваться под диких животных при пересечении границы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным Госпогранслужбы Украины, так попытались сделать двое мужчин. На опубликованных видео украинцы ночью на четвереньках хотели покинуть страну.

Недавно в Верховную Раду на рассмотрение был внесен законопроект, которым предлагалось снизить призывной возраст для отправки на передовую с 27 до 25 лет, отказаться от категории «ограниченно годен», а также внести в число «годных» инвалидов второй и третьей групп. Документ вызвал настоящий народный бунт, поэтому властям Незалежной пришлось спешно извиняться и уверять украинцев, что они просто все не так поняли.

Хотя еще 19 декабря президент Владимир Зеленский открыто заявлял о необходимости призвать на военную службу еще полмиллиона человек. Как рассказывают очевидцы, украинские новобранцы попадают в чудовищные условия, где зачастую не могут получить даже постельного белья, не говоря уже об обмундировании.

За полноценное питание требуют деньги, а раненным бойцам отказывают в лечении. На фоне этого участились случаи дезертирства — испуганные и измученные боевики при первой же возможности стараются переметнуться на сторону России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский боится главкома ВСУ Валерия Залужного.

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