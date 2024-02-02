«Постоянные оправдания»: от Шольца потребовали признать важность Украины

|
Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Bild: депутат бундестага Реттген выдвинул Шольцу ультиматум по России

«Постоянные оправдания»: от Шольца потребовали признать важность Украины

Фото: FILIP SINGER / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В Германии вопрос про поставку через Британию крылатых ракет Taurus остается открытым.

Канцлер Германии Олаф Шольц должен признать, что Украина важнее России. С таким требованием выступил депутат бундестага Норберт Реттген, его слова приводит Bild.

«Временной фактор играет скорее на стороне Путина и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — сказал он.

По этой причине нужно поддержать требования Украины и передать ей крылатые ракеты Taurus. Однако Шольц не хочет этого и «постоянно ищет оправдания». Канцлер и значительная часть членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) считаются, что Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, «чем все государства между Германием и Россией».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии. Лондон предложила Берлину продать ему Taurus для возможности поставить Украине большее количество ракет Storm Shadow.

Тема:
Спецоперация
2 февр
«Посыл ясен»: Макрон сделал громкое заявление о России и Украине
2 февр
«Огромный пробел»: ВСУ одним видом оружия раскрыли неожиданную уязвимость НАТО
2 февр
Украина в тупике: детали секретного разговора Залужного и Зеленского просочились в СМИ
2 февр
«Сладкая ложь»: на Украине потребовали раскрывать реальные потери ВСУ
2 февр
Сальдо сообщил о покидающем Херсон населении
2 февр
Удар за ударом: артиллеристы армии России громят ВСУ под Артемовском
2 февр
«Гвоздики» работают в любую погоду! Лучшее видео из зоны СВО за день
2 февр
Игры Залужного: как США хотят завершить конфликт на Украине
2 февр
«Туда не пускают»: появились новые подробности о секретном бункере Зеленского
2 февр
Узнал тайну: почему Зеленский стал одержим идеей уволить Залужного
Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.23
0.56 97.40
0.29
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

12:12
Кличко призвал к новой мобилизации на Украине: «Мы должны быть сильны»
12:05
Более 300 человек пострадали при мощном взрыве на АЗС в Кении
11:48
«Сдохну вам назло»: жуткие детали истории россиянки, которая три года спала с мумией мужа
11:47
Бегущих от мобилизации за границу украинцев начнут сажать в тюрьму
11:45
Обломки сбитого под Белгородом самолета Ил-76 перевезли на спецполигон
11:33
Один из главных авторов санкций США против России уходит в отставку

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Так и не разгадали: жуткие детали гибели группы Дятлова, над которыми ломают голову уже 65 лет

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса