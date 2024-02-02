«Постоянные оправдания»: от Шольца потребовали признать важность Украины

В Германии вопрос про поставку через Британию крылатых ракет Taurus остается открытым.

Канцлер Германии Олаф Шольц должен признать, что Украина важнее России. С таким требованием выступил депутат бундестага Норберт Реттген, его слова приводит Bild.

«Временной фактор играет скорее на стороне Путина и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — сказал он.

По этой причине нужно поддержать требования Украины и передать ей крылатые ракеты Taurus. Однако Шольц не хочет этого и «постоянно ищет оправдания». Канцлер и значительная часть членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) считаются, что Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, «чем все государства между Германием и Россией».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что вскрылся план Британии по закупке ракет у Германии. Лондон предложила Берлину продать ему Taurus для возможности поставить Украине большее количество ракет Storm Shadow.