Один из главных авторов санкций США против России уходит в отставку

Именно она занималась разработкой ограничений против Москвы после начала спецоперации.

Один из ключевых авторов санкций США против России Элизабет Розенберг покидает пост советника главы Минфина США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Элизабет Розенберг… занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор», — говорится в публикации.

При этом не уточняется, какую должность займет Розенберг в дальнейшем. При этом замминистра финансов США Уолли Адеймо назвал ее «незаменимым советником с первого дня работы этой администрации» для страны.

Розенберг входила в группу официальных лиц Штатов, которая разработала «экономический ответ» на российскую спецоперацию. Она занимала с 2021 года пост помощника министра по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг слухов об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Официальный представитель Дмитрий Песков заявил о внимательном отслеживании Москвой за этой историей.