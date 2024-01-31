«Все неладно»: в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг слухов о Залужном

Происходящее указывает на большое количество проблем у властей Украины.

Российские власти следят за ситуацией, образовавшейся вокруг слухов об отставке Валерия Залужного с поста главкома Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Конечно, следят. Очевидным остается одно — у киевского режима много проблем, там все неладно, это однозначно», — сказал он.

Споры об отставке Залужного звучат последние несколько месяцев. Об этом заговорили после провала летнего контрнаступления ВСУ. При этом главком ВСУ очень популярен на Украине, а ему самому приписывают президентские амбиции.

Сегодня, 31 января, стало известно, что Зеленский на самом деле уволил Залужного. Однако под давлением со стороны Запада, а также военных был вынужден отменить свой же указ. На должность главкома ВСУ уже отказались начальник ГУР Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову сообщил, что заявления об отставке Залужного указывают на агонию Киева.