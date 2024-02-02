Справляйтесь сами: у каких знаков зодиака нет ангела-хранителя

Родившиеся под этими созвездиями способны справиться со всеми трудностями самостоятельно.

Многие порой могут ощущать рядом с собой таинственное присутствие невидимого защитника, который помогает и оберегает от различных невзгод и сложностей. Такой ангел-хранитель может спасать в трудную минуту и направлять на верный путь. Но помощь божественной силы есть далеко не у каждого знака зодиака, ведь некоторым она просто не требуется, пишет utro.ru.

Овен

От рождения Овны обладают невероятно высоким уровнем жизненной энергии. Он всегда их подпитывает и не дает опустить голову. Овны смело и уверенно следуют за своей мечтой, не сдаваясь при небольших неудачах. Астрологи часто отмечают, что эти знаки могут прекрасно справиться и без загадочного ангела-хранителя — благодаря своей энергии они все способны решить сами, без чьей-либо помощи.

Лев

Львы — одни из самых сильных и харизматичных знаков зодиака. Именно на них так часто обращают внимание и порой даже не могут оторвать глаз. Рожденные под этим созвездием дети с самых малых лет проявляют самостоятельность и уверенность во всех начинаниях. Они показывают свою отвагу и готовность постоять за себя. Львы, как и Овны, никогда не попросят о помощи, так как просто не нуждаются в ней.

Козерог

Особенность этого знака зодиака в том, что он с самого детства наделен очень тонкой и чувствительной интуицией. Порой создается впечатление, что Козероги сами не ведают, какие судьбоносные поступки совершают. Они склонны к приключениям и авантюрам, однако всегда выходят сухими из воды.

Представителей этого созвездия оберегает необычное «чутье», именно поэтому ангел-хранитель им сильно не требуется. Они способны все предчувствовать сами.

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