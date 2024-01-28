Фея солнца или технологий: кто вы из «Клуба Винкс» по знаку зодиака

Мультсериал «Клуб Винкс — Школа волшебниц» вышел на экраны 28 января 2004 года, а значит вот уже двадцать лет история юных фей радует зрителей по всему миру. На протяжении всего времени фэнтези притягивало к экранам не только маленьких девочек, которые подражали любимым феям клуба «Винкс», но и взрослых.

За два десятилетия главные героини стали для многих настоящими кумирами, а сам мультфильм частью настоящей истории мультипликации. Фанаты магической Вселенной сравнивали себя с любимыми персонажами. И это не напрасно, ведь в черты характера каждого знака зодиака находят отражение в жителях анимационного мира. На кого же именно из мира фей и ведьм похожи представители зодиакального круга?

Овен — Лейла

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Огненный Овен очень похож на отважную Лейлу. Эта фея с первых секунд на экране проявила себя с героической стороны, спасши маленьких пикси от злого мага. Во время просмотра мультфильма «Клуб Винкс — Школа волшебниц» становится ясно, что храбрость и желание помочь близким — одни из основных черт характера девушки. И это крайне напоминает Овна. Данный знак зодиака готов преодолеть любые препятствия на своем пути не только для того, чтобы героически спасти кого-то, но и ради достижения собственных целей. Порой напор представителя зодиакального круга перерастает в упрямство и опрометчивость, что не чуждо и Лейле.

Зачастую фея бывает чересчур своевольна и вспыльчива. Эти черты еще больше роднят ее со знаком, который славится эмоциональностью и импульсивностью. Овен совершенно не умеет ждать, необходимость терпеть может запросто сбить его с ног. Если он загорелся новой идеей, то ему обязательно нужно воплотить ее в жизнь здесь и сейчас. Лейла также привыкла моментально действовать в любой ситуации, не обращая внимания на трудности. Такая энергия девушки способна моментально взбодрить окружающих.

Телец — Дафна

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Личность старшей сестры Блум на протяжении всего мультсериала претерпевала изменения. В первых сезонах «Винкс» Дафна предстала перед зрителями в образе заколдованной нимфы. Именно тогда волшебница показала всю свою мудрость и любовь к младшей сестре. Как и знак зодиака Телец, Дафна спокойна и умна. И в те моменты, когда Блум нуждалась в защите и поддержке, нимфа проявляла данные качества.

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В пятом сезоне главная героиня мультсериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц» снимает с Дафны заклятие, что становится переломным моментом для бывшей нимфы. Став человеком, девушка открывает в себе новые качества, которые также свойственны Тельцам. Преобразившейся Дафне сложно принять современную жизнь, и на многие вещи она смотрит консервативно, что еще больше сближает ее с земным знаком зодиака. Со временем девушка привыкает к своей новой реальности и становится учителем в школе магии. Тогда в ней расцветают небезызвестные Тельцам серьезность и решимость.

Близнецы — Блум

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Зачастую из-за волшебной силы Дракона главную героиню мультсериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц» сравнивают с огненными знаками зодиака. Однако в ее характере четко прослеживаются качества, свойственные Близнецам. Блум, как и воздушный представитель зодиакального круга, очень любопытна. На протяжении множества сезонов она интересовалась происходящим вокруг и в любых запутанных ситуациях старалась докопаться до истины. Кроме того, главная героиня с завидным упрямством достигает своих целей. В этом ей помогают характерные Близнецам хитрость и блестящий ум.

Также и фея Огня Дракона, и Близнецы не прочь пошутить. Неудивительно, что как и данный знак зодиака, Блум всегда находится в центре внимания, и это ей явно не претит. А чувство юмора волшебницы «Винкс» отзывается в сердцах окружающих.

Рак — Фарагонда

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Директриса школы фей «Алфеи», как и любая представительница данного знака зодиака, уделяет практически все свое внимание близким. Несмотря на то, что история настоящей семьи Фарагонды в мультфильме не освещена, увидеть присущие волшебнице заботу и сопереживание дорогим людям можно на примере ее взаимодействия с феями клуба «Винкс». Директриса часто выслушивала девочек и помогала им решить даже самые сложные проблемы.

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Как и водный знак зодиака, Фарагонда обладает рассудительностью и мудростью. Благодаря этим качествам Раки избегают конфликтов, сглаживая острые углы даже в неприятном разговоре.

Лев — Стелла

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Яркая, привлекательная и обворожительная принцесса Стелла. Такая же, как и огненный Лев. Значительная часть ее внимания всегда направлена на собственный внешний вид, стиль и красоту. Порой даже кажется, что она чересчур самовлюбленная, как и прослывший нарциссом данный знак зодиака. Однако несмотря на увлеченность своим имиджем, фея солнца — добрая, жизнерадостная и отзывчивая девушка. Множество раз она помогала близким, жертвуя собственными интересами. На такие поступки способен и яркий представитель огненной стихии.

Лев всегда стремится быть в центре всеобщего внимания, которым не обделена и Стелла. Фея привыкла купаться в лучах славы, регулярно поддерживая интерес к своей персоне с помощью участия в конкурсах красоты. Несмотря на стереотипы, представляющие в глазах зрителей ее «глупой блондинкой», крайне часто Стелла демонстрирует собственный ум и рациональный подход к важным делам. Зачастую «ярлыки» вешают и на Львов, но представители знака зодиака регулярно разрушают все мифы, показывая способность серьезно подходить к делу и умение анализировать собственные поступки.

Дева — Текна

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Девы привыкли жить руководствуясь разумом, а не чувствами. Текна аналогично признает превосходство рациональных мыслей над эмоциями. Множество раз логика выручала фею технологий и ее подруг. Из-за подобного подхода к жизни может показаться, что Текна, как и Девы, малоэмоциональна. Однако рядом с близкими она расцветает и дает волю чувствам. Особенно сильное влияние на нее может произвести присутствия рядом возлюбленного.

Особую страсть Девы, как и эта волшебница «Винкс», питают к науке и технологическому прогрессу. Они постоянно ищут логические доказательства всему, что происходит вокруг них. Также представители знака зодиака — настоящие перфекционисты. Порядок во всем является обязательной составляющей их повседневности. При просмотре мультсериала можно заметить, что упорядоченность присутствует не только в личных вещах феи, но и в ее мыслях, которые всего структурированы и логичны.

Весы — Флора

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Нежность, спокойствие и рассудительность — все это не только про знак зодиака Весы, но и про Флору. Фея природы выделяется среди других главных героинь «Клуба Винкс — Школы волшебниц» завораживающим мягким характером и теплотой, которую излучает ее душа, окутывая всех вокруг и создавая удивительную гармонию. Воздушному знаку зодиака также важно поддерживать баланс как во всех сферах своей жизни, так и в окружающем мире. Данное стремление зачастую делает их медлительными, ведь каждую мелочь они привыкли тщательно взвешивать и оценивать. Такая нерешительность заметна и в характере Флоры. Именно она мешает девушке уверенно идти к поставленным целям.

Фея природы, как и Весы, дружелюбна и мудра. Ее советы часто выручали подруг в затруднительных ситуациях, а непоколебимое спокойствие в тяжелые времена вселяли надежду в сердца фей «Винкс».

Скорпион — Айси

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Холодная Айси с первого взгляда может показаться коварной и властной ведьмой. Однако внимательный зритель мультсериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц» поймет, что она лишь хочет такой казаться. На самом деле в душе колдуньи все еще живет обиженная маленькая девочка, жаждущая простого счастья. Еще в детстве Айси на ее королевство было совершено нападение, из-за которого она потеряла младшую сестру. С тех пор, как свойственно мстительным Скорпионам, девушка решила стать сильнейшей ведьмой и расквитаться с обидчиками.

Представители водного знака, как и Айси, всегда «идут по головам» для достижения своей цели. Кажется, что ни одно препятствие не способно помешать им довести начатое до конца. А заслужить доверие Скорпиона, чтобы он открыл хотя бы малую часть того, что творится у него, практически невозможно.

Стрелец — Чатта

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

В умении болтать и демонстрировать окружающим безграничную внутреннюю энергию Чатте точно нет равных. Пикси, связанная волшебными узами со спокойной феей из клуба «Винкс» Флорой, является полной противоположностью этой феи. Чатте свойственны все те качества, которыми отличается Стрелец. Как и знак зодиака, маленькая волшебница энергична, упряма и разговорчива. Неудивительно, что в мире магии она считалась пикси общения. И где бы ни находилась Чатта, в воздухе словно витала энергия.

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Также эта пикси, как и огненный представитель зодиакального круга, склонна решительно действовать в любой ситуации и помогать окружающим. Так, благодаря ее наставлениям, стеснительная Флора призналась в чувствах своему возлюбленному, что помогло фее получить новое волшебное превращение.

Козерог — Дарси

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Дарси вполне могла бы быть ярким представителем этого знака зодиака. Как и Козерог, она подходит ко всем делам с завидным спокойствием и умом. Умение проявить серьезность и уверенно «идти по головам» для достижения поставленной цели способно сдержать даже самых импульсивных людей, находящихся рядом. Благодаря такой тактике ведьма и земной знак кажутся хладнокровными и практически непобедимыми. Помимо упорства и целеустремленности, земной представитель зодиакального круга отличается умением аналитически мыслить и чувствовать потребности людей. Так, Дарси всегда тщательно изучала поведение и привычки своих жертв, находя их уязвимые места.

Несмотря на уверенность в себе, Козерогу важно ни при каких обстоятельствах не падать в глазах окружающих и постоянно поддерживать планку, следя за образом. Ведьме также не чуждо данное желание. Она всегда уделяла особое внимание манерам и внешнему виду. Порой, такая потребность может сделать представителей данного знака зодиака уязвимыми.

Водолей — Муза

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Творчество — синоним слова Водолей. Процесс создания прекрасного и реализации задумок дает накопившейся энергии представителя зодиакального круга вырваться наружу. Фея музыки под символическим именем Муза не может представить свою жизнь без мелодичного звучания инструментов в ее руках и пения. Творчество не раз помогало волшебнице «Винкс» справиться с внутренними терзаниями и насущными проблемами, которые, к слову, в ее жизни возникали часто. Воздушному знаку зодиака знакомы такие трудности, ведь они нередко проявляются на фоне присущих ему импульсивности и излишней категоричности в суждениях. Аналогично вела себя и волшебница, которую легко было задеть одним неосторожным словом в ее адрес.

Несмотря на то, что чувствительная Муза выглядит замкнутой, она искренне любит своих друзей. Для Водолеев близкие люди являются особой ценностью. Представители знака зодиака всегда готовы прийти на помощь и обожают проводить время в компании. Зачастую они подшучивают над друзьями, и такой юмор со стороны может показаться черным и саркастичным, однако на самом деле это своеобразное проявление любви. Фея музыки также не могла обойтись без шуток в адрес подруг.

Рыбы — Рокси

Кадр из сериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц», режиссер Иджинио Страффи, 2004–2019 г.

Рокси стала частью клуба «Винкс» позже остальных фей. Именно поэтому с самого появления фея животных вела себя застенчиво и робко, как это свойственно Рыбам, оказавшимся в новых компаниях. Однако со временем девушка продемонстрировала решительность и стойкость, таящиеся в ее душе, и еще сильнее сближающие ее с двенадцатым знаком зодиака. Водным представителям зодиакального круга также знакома особая чувствительность, свойственная Рокси. Если земная волшебница напугана или растеряна, она запросто может заплакать. Также, как и Рыб, слезы могут настигнуть ее в том случае, если на нее будут оказывать давление со стороны.

Данный знак зодиака мечтателен. Он часто витает в облаках, представляя идеальную для себя жизнь. Рокси также грезила о настоящей подруге до тех пор, пока не встретила главных героинь. А после знакомства с феями, мечтой девушки стали отношения с любящим парнем.