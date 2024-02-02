Путин раскрыл основу основ успеха России

Путин назвал основой успеха поддержку армии подавляющим большинством граждан
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
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Российским бойцам сегодня, как отметил президент, важно чувствовать веру в них.
Подавляющее большинство среди граждан России поддерживает свою армию, и это основа основ успеха страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Тулу.
«Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — сказал он.
Президент добавил, что участники спецоперации на Украине чувствуют эту поддержку и получают новые силы для того, чтобы выполнять сложнейшие и опасные задачи в зоне боевых действий.
Сегодня, 2 февраля, Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. В планах президента пообщаться с активом «Народного фронта», участвующим в СВО на Украине, выступить на форуме «Все для Победы!», а затем посетить онкоцентр. Также намечено и совещание.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения над арсеналом НАТО.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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