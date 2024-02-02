Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения над арсеналом НАТО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 78 0

Президент отметил, что даже советское оружие не всегда уступает западному.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Российское новейшее вооружение сегодня явно превосходит то, что есть у НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Тулу.

«Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт», — сказал Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!».

Президент уточнил, что имеет в виду ракетную технику, бронетехнику и другие виды вооружения, которые сегодня применяются на поле боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин разрешил начать строительство атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки прошла на верфи Балтийского завода.

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