Какие еще достижения наших бойцов отметили в Минобороны?

Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки четыре полевых склада боеприпасов армии Украины на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, бойцы нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Красного в ДНР.

Сообщается, что наша армия отразила две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Белогоровке. Среди потерь отмечаются не только склады, но и до 290 боевиков, три боевые бронированные машины, включая один БТР M113 (США) и 17 авто.

В ходе контрбатарейной бойцы «Юга» поразили американскую артиллерийскую систему M777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли 127 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины в зоне спецоперации в январе 2024 года.