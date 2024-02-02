Российские войска уничтожили четыре склада ВСУ на донецком направлении

|
Евгения Романова
Евгения Романова 69 0

МО: армия РФ за сутки уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ под Донецком

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Какие еще достижения наших бойцов отметили в Минобороны?

Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки четыре полевых склада боеприпасов армии Украины на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, бойцы нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Красного в ДНР.

Сообщается, что наша армия отразила две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Белогоровке. Среди потерь отмечаются не только склады, но и до 290 боевиков, три боевые бронированные машины, включая один БТР M113 (США) и 17 авто.

В ходе контрбатарейной бойцы «Юга» поразили американскую артиллерийскую систему M777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли 127 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины в зоне спецоперации в январе 2024 года.

Тема:
Спецоперация
2 февр
ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского
2 февр
Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков спецоперации
2 февр
Путин раскрыл основу основ успеха России
2 февр
Грохот канонады: артиллеристы бригады «Кальмиус» ударили по позициям ВСУ
2 февр
«Больше сил и оружия»: Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине
2 февр
Житель Курской области получил контузию в результате обстрела ВСУ
2 февр
«Превышает возможности»: боевик ВСУ объяснил невозможность противостоять ВС РФ
2 февр
«Время у русских»: Орбан заявил, что расклад сил на Украине не изменится
2 февр
В подземелье? Раскрыто местонахождение бункера Зеленского
2 февр
Российские войска нанесли 127 групповых ударов в зоне спецоперации в январе
Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.23
0.56 97.40
0.29
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

16:52
Доллар в ходе торгов превысил 91 рубль, евро — 99 рублей
16:40
Автомобильные разборки: в Липецке со штрафстоянки пропали более 100 машин
16:27
«Серьезные осложнения»: Кейт Миддлтон впала в кому после операции
16:15
ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского
16:09
МВД объявило в розыск адвоката блогера Навального* Михайлову
16:06
Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков спецоперации

Сейчас читают

В подземелье? Раскрыто местонахождение бункера Зеленского
«Знак черной магии»: возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ
Грязные тайны первых леди: от каких извращений жен Нетаньяху, Зеленского и Клинтон волосы встают дыбом
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса