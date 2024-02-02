Рубикон пройден: Украина передала в Белый дом решение по Залужному
WP: Украина сообщила властям США о решении уволить Залужного
Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO
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Как на это отреагировали в Вашингтоне?
Власти Украины проинформировали администрацию США о решении уволить главкома ВСУ Залужного. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, чиновники Белого дома не поддержали, но и не возражали против этого решения. Они признали его суверенным выбором президента Украины Владимира Зеленского.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Зеленский стал одержим идеей уволить Залужного. Американский журналист Сеймур Херш считает, что все дело в том, что главком ВСУ тайно обсуждает с Западом возможность завершения конфликта.
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