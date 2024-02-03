Видно все тело: беременная Костенко снялась в платье с боковым разрезом

Многодетная мама встала боком к камере, акцентировав внимание на животе.

Модель Анастасия Костенко ждет появления на свет четвертого ребенка. Недавно звезда решила устроить себе очередную фотосессию — она предстала в облегающем черном платье с белыми бантами и разрезом по всей длине.

Знаменитость собрала волосы в пучок и дополнила образ золотыми серьгами в виде сердец. Многодетная мама встала боком к камере, акцентировав внимание на животе.

«Недавно поймала себя на мысли, что я очень соскучилась по родам и совсем не боюсь. Вот, что значит своя команда, с которой я иду рожать в четвертый раз. Есть тут такие, как я, которые любят рожать?» — написала Костенко в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Настасья Самбурская не побоялась продемонстрировать публике откровенные фото из ванны. На кадрах в личном блоге знаменитость прикрыли интимные части тела резиновыми уточками и пеной.

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