Полностью без одежды: Самбурская показала огненные фото из ванной

Как поклонники отреагировали на откровенные снимки?

Актриса Настасья Самбурская не побоялась продемонстрировать публике откровенные фото из ванны. На кадрах в личном блоге знаменитость прикрыли интимные части тела резиновыми уточками и пеной.

Для новой фотосессии Самбурская превратилась в пинап-диву. Она полностью оголилась и легла в ванну с пеной и резиновыми уточками.

При этом волосы актриса аккуратно уложила в объемную прическу. Макияж для такой фотосессии знаменитость выбрала достаточно стильный: накладные ресницы и нюдовая помада. Образ она дополнила позолоченными серьгами-кольцами и черными солнцезащитными очками.

«Если у вас нет пены для ванны — отварите говяжью ногу», — подписала откровенные кадры актриса.

Поклонники восхитились не только смелостью 36-летней знаменитости, но и ее идеальной фигурой. Они забросали ее комплиментами.

«Самбурская — лучшая. Обожаю эту красотку с характером»;

«Вот это утиные истории»;

«Настасья, вы наша российская королева пинапа!» — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль Самбурская считает одной из самых необычных в своей карьере.