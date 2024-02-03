«Что-то пошло не так»: пережившую операцию Миддлтон навестил сам король

Монарх нанес визит принцессе Уэльской вопреки этикету правителей Великобритании. Что это значит?

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, перенесшая в декабре прошлого года операцию в одной из клиник Лондона, продолжает восстановление, которое, судя по всему, проходит не так гладко. Как сообщает телеканал Telecinco, хирургическое вмешательство прошло с осложнениями, и это серьезно подорвало здоровье 42-летней герцогини.

Между тем Букингемский дворец сухо сообщил подданным лишь о том, что ее королевскому высочеству провели плановую операцию на брюшной полости и сейчас ей предстоит процесс реабилитации, который может закончиться только к католической Пасхе, которая в 2024-м приходится на 31 марта. Несколько недель Кейт находилась в клинике, где ее навестил король Великобритании Карл III, что для страны является, можно сказать, настоящим попранием монаршего этикета.

Также известно, что после стационара Миддлтон вернулась домой в Виндзор, однако состояние ее все еще нельзя было назвать удовлетворительным. Принцесса находится в кругу родных и близких, а также под наблюдением врачей.

Британские СМИ ожидаемо молчат об истинном положении дел, а вот испанская писательница Конча Кальеха попыталась узнать истинные причины. По ее мнению, диагноз скрывают, чтобы не было паники в стране.

«Я разговаривала с помощником Королевского двора, и меня заверили, что что-то пошло не так в послеоперационном периоде. Ситуация серьезная», — завила Кальеха своем материале.

Слова писательницы вызвало резкую реакцию монархов, чьи представители поспешили выпустить официальное опровержение.

«Это полная чушь. Эта женщина даже не предпринимала попыток проверить факты из того, что она сказала. По сути, это полностью выдумка, и я постараюсь быть вежливым: все, что было сказано — абсолютно не так», — сказано в сообщении дворца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что король Великобритании госпитализирован из-за проблем с простатой.